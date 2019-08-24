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суббота, 24 августа 2019 10:31

Усик провокационно изменил цвета росссийского флага

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Усик провокационно изменил цвета росссийского флага
Усик показал себя патриотом

Известный украинский боксер Александр Усик внезапно разозлил россиян, защитившись по Украине.

На своей странице в Instagram спортсмен русском языке поздравил Украину с Днем Флага. Об этом пишет vgolos.com.ua


В комментариях россияне спросили: "Какого флага?" И прикрепили изображение российского триколора.

"В вашем случае - этого", - ответил Усик и показал флаг ЛГБТ.

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Свой следующий поединок Александр Усик может провести в октябре против россиянина Федосова.

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24
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