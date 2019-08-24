Усик провокационно изменил цвета росссийского флага

Известный украинский боксер Александр Усик внезапно разозлил россиян, защитившись по Украине.
На своей странице в Instagram спортсмен русском языке поздравил Украину с Днем Флага. Об этом пишет vgolos.com.ua
В комментариях россияне спросили: "Какого флага?" И прикрепили изображение российского триколора.
"В вашем случае - этого", - ответил Усик и показал флаг ЛГБТ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсчитали гонорары Гвоздика
Свой следующий поединок Александр Усик может провести в октябре против россиянина Федосова.
×
Комментарии