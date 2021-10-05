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вторник, 05 октября 2021 16:27

Усик показал, как выглядит на 10-й день после боя с Джошуа

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Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик почти восстановился от поединка против Энтони Джошуа.

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Через 10 дней после поединка о бое с Джошуа напоминает только небольшой шрам над правой бровью. Остальные синяки уже сошли.

Автор: Instagram.com/usykaa
 

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой должен состояться в феврале.

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Дата
05
октября

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