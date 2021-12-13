Усик отказался сдавать бой за €300 тыс.

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик отказался сдавать бой.

Во время любительской карьеры украинский боксер получал предложение проиграть бой за деньги, сообщает "Przeglad Sportowy".

Это случилось в канун финала чемпионата мира-2011 в Баку. Соперником в финале украинца был 18-летний Теймур Мамедов, родившийся в России и выступавший за сборную Азербайджана.

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"Мне предложили 300 тысяч евро. Пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую ​​сумму. Я не согласился.

Пожалуй, вы еще лучше мобилизовались перед финалом, ведь выиграли 25:15? Да, я думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей - президент Азербайджана. Я вышел на ринг с мыслью, что надо сильно бить. Слава Богу, им не удалось", - сказал Усик.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.