Усик не спешит проводить реванш с Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик не спешит проводить реванш с Энтони Джошуа.

Украинский боксер хочет взять время на отдых после предыдущего боя, сообщает "Украинская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джошуа отвезли в больницу после боя с Усиком

"Реванш? Не знаю, это вопрос к Александру Красюку (промоутер боксера. - Gazeta.ua) или к Энтони. Надо сначала выдохнуть. Только вчера все закончилось. Не думаю, что кто-то из нас хочет сейчас говорить о реванше. Хотим залечить раны, которые у нас появились течение подготовки и в бою. Спокойно выдохнуть, поблагодарить Бога за полезный для нашей страны и команды выступление, поесть еду, которую мне не разрешали", - сказал Усик.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.