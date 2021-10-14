Усик не будет третий раз драться с Джошуа

Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не будет проводить третий поединок против Ентоні Джошуа.

После проведения реванша в контракте нет никоим пунктов о третьем бой, рассказал промоутер украинском Александр Красюк.

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"Нет, в контракте такое не прописано. Я объясню. Есть поединок, является матч-реванш - такая практика. Трилогия Фьюри - Уайлдер (провели три поединка -Gazeta.ua) - это скорее, как исключение из правил, чем правило", - рассказал Красюк в комментарии "Трибуне".



Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести в феврале.