Усик назвал самого сложного для себя соперника в супертяжелом весе

Пока Александр Усик провел только один бой в супертяжелом весе. Фото: Рейтер

Украинский боксер Александр Усик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе.

Отвечая на вопросы болельщиков, Усик, отметил, что Тайсон Фьюри – очень неудобный оппонент.

"Я думаю, что с Фьюри будет труднее всего. Это мое мнение. Конечно, он тип очень непредсказуемый, более двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня", – сказал Усик.

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В первом своем бою в супертяжелом весе Александр Усик победил американца Чезза Уизерспуна. Следующим соперником украинского боксера станет Дерек Чисора. Ориентировочно бой состоится в начале марта.