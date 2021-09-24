Усик и Джошуа провели дуэль взглядов

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Завершились последние медийные мероприятия перед боем Александра Усика и Энтони Джошуа.

Боксеры провели финальную дуэль взглядов после взвешивания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это будет самый сложный поединок в карьере Усика" - Кличко

Александр Усик и Энтони Джошуа встретились перед поединком за звание чемпиона мира. Украинец и британец провели вторую дуэль взглядов.

Усик и Джошуа несколько секунд смотрели друг другу в глаза. После пожали руки и разошлись. Никаких скандальных выходок у боксеров не было.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которым владеет британец.

Для Усика поединок с Энтони станет третьим после перехода в супертяжелый вес. Ранее украинец побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.