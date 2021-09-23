Усик и Джошуа провели дуэль взглядов

Энтони Джошуа и Александр Усик . Фото: Matchroomboxing.com

Украинский боксер Александр Усик и чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа провели первую битву взглядов.

Боксеры провели пресс-конференцию, а в конце - дуэль взглядов, сообщает "24 канал".

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Соперники подошли друг к другу близко, однако обошлось без провокаций. Усик и Джошуа несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Потом пожали руки и разошлись.

Перед поединком боксеры проведут еще одну финальную дуэль взглядов, которая состоится 24 сентября после официальной процедуры взвешивания.

Усик и Джошуа встретятся в ринге 25 сентября. Поединок боксеров состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Вечер бокса стартует в 22:00. Джошуа в бою с Усиком защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. Для украинского боксера это только третий бой в тяжелом дивизионе. До этого Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.