Усик хочет стать абсолютным чемпионом мира по боксу

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF 34-летний Александр Усик хочет стать абсолютным чемпионом в своей категории.

Усику хватает одного пояса, которым владеет Тайсон Фьюри.

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"Я не хочу ждать два-три года - это много. У меня четыре пояса. Три основных - WBA, WBO, IBF и четвертый IBO, который является дополнительным. Четвертый основной пояс у Фьюри. В них ближайший бой с Деонтеем Уайлдером, а у нас - с Энтони Джошуа. Перед этим поединком мы подписывали контракт с опцией реванша.

Разговоры об этом поединке могут быть только после того, как Фьюри отбоксирует с Уайлдером, и у них там определится чемпион, и после нашего реванша с Энтони. Естественно, хотелось бы провести поединок за все титулы, потому что в супертяжелой весовой категории этого не было, если не ошибаюсь, около 30 лет. Я хочу драться с тем, у кого будет пояс ", - цитирует боксера Sport.ua.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.