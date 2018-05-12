Юрий Максимов может вернуться в УПЛ

Тренер азербайджанской "Кешли" Юрий Максимов может вернуться в Украину и возглавить один из клубов Премьер-лиги.
"Специалист побывал в Киеве около недели назад, провел несколько рабочих встреч и был замечен в компании представителей клубов чемпионата Украины. Доподлинно неизвестно, с кем конкретно Максимов провел переговоры", - сообщает ua-football.com.
"Кешла" Максимова занимает шестое место в чемпионате Азербайджана. Руководство клуба ведет с Украинской переговоры о продлении контракта. Но тренер хочет работать в команде, которые ставит перед собой более высокие задачи.
В чемпионате Украины Максимов тренировал киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург". Затем возглавлял российскую "Мордовию" и казахстанский "Тараз".
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Максимов вывел свою команду в финал Кубка Азербайджана, где встретится с "Габала", которую возглавляет Роман Григорчук.
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