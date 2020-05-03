Юрий Калитвинцев вспомнил, как отказал "Ливерпулю"

Юрий Калитвинцев был капитаном "Динамо"

Экс-полузащитник "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал о трансферных предложениях по нему после удачного выступления киевлян в еврокубковом сезоне 1997/1998.

"В том году предложений было много: от "Ньюкасла", "Ливерпуля", двух немецких клубов. Но я отказывал, потому что верил, что могу в Киеве выиграть что-то глобальное". Об этом пишет "Трибуна".

"В "Динамо" я не чувствовал своих лет. Единственное думаю: что было бы, если бы попал в Киев раньше – ну, где-то в конце 1980-х. Хотя, опять-таки, заиграл бы я тогда, выдержал ли бы конкуренцию", – сказал Калитвинцев.

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В том сезоне киевский клуб дошел до четвертьфинала ЛЧ, где уступил "Ювентусу" (1:1, 1:4)