Юргену Клоппу нравятся рабочие города

В Ливерпуле Клоппа обожают, сравнивая с Биллом Шенкли и Бобом Пейсли

В субботу, 1 июня, немецкий тренер Юрген Клопп выиграл Лигу чемпионов из "Ливерпулем". В финале он одолел "Тоттенхем" – 2:0.

Юрген Клопп родился в футбольной семье - его отец проходил сборы в "Кайзерслаутерне", но вратарем команды так и не стал. Свои мечты стремился воплотить в детях. Однако сначала родились две дочери. И только потом на свет появился сын Юрген.

Воспоминания о детстве в Юргена - не самые лучшие. Отец не хотел уступать ни в одной из спортивных дисциплин. И это закалило характер сына.

В середине девяностых Юргена заметил "Майнц". Здесь высоченный парень стал защитником команды.

Переход из состояния игрока в состояние тренера был внезапным. В 2001 году 34-летний Юрген возглавил родную команду.

"Первая тренировка была такой, что мне хотелось выбежать на поле", - вспоминал спортивный директор "Майнца".

Семь лет в родном клубе не стали выдающимися - команда вернулась в бундеслигу, чтобы за три года вылететь оттуда.

Первая тренировка была такой, что мне хотелось выбежать на поле

Однако работа Клоппа не осталась в незамеченной. Его позвали в "Боруссию" из Дортмунда. Здесь он выиграл свой первый трофей - Суперкубок Германии. В сезоне 10-11 Клопп делает золотой дубль. В 2013 году команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила "Баварии" в драматической борьбе с голом Роббена на 89 минуте.

Затем последовал спад. Тренер не чувствовал вдохновение. Надо было сменить обстановку - Юрген поехал в Ливерпуль. В первый сезон "красные" были восьмыми. Впоследствии - дважды четвертыми. И наконец в прошлом чемпионате - вторыми, уступив один балл "Манчестер Сити".

Куда больше были успехи в Лиге чемпионов - два финала и триумф в последнем.

Юргену нравится Ливерпуль. Клопп не привык к столиц с их лоском. Ему по душе рабочие города. Он арендует дом в пригороде Формби, выгуливает собаку и подходит пиво в пабе. Его вторая жена - Улла есть время для занятий литературой.

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Самой большой мечтой Клоппа остается чемпионский титул. Он надеется его выиграть уже в следующем чемпионате.