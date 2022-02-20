Упущен последний шанс на медали. Украинки не смогли одержать награды в лыжной гонке на Олимпиаде

Марина Анцибор показала лучшее время среди украинок. Фото: НОК Украины

Украинки не смогли завоевать медали в женском масс-старте на 30 км. свободным стилем по лыжным гонкам.

Представительницы Украины провалили гонку и не претендовали на медали. Марина Анцибор финишировала 37-й, а Виктория Олех 58-й.

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Победила норвежка Тереза ​​Йохауг. Серебряным и бронзовым призерками стали американка Джессика Диггинс и представительница Финляндии Кертту Нисканен соответственно.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продолжались с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводились соревнования по 15-ти дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной выступили в 12 дисциплинах.