"Юные Шевченко и Шовковский" – в сети показали кадры пребывания сборной Украины в Париже 20-летней давности

Гусин играл жестко против Джоркаеффа

В сети показали кадры пребывания украинской сборной в Париже 20 лет назад.

Тогда Украина попала в одну группу с чемпионами мира сборной Франции и сверхпринципиальным соперником - сборной России. Весь цикл украинцы прошли без единого поражения, в итоге заняв второе место после Франции.

Матч Франция - Украина закончился со счетом - 0:0. Во втором тайме Андрей Шевченко не реализовал чистый выход один на один с Бартез.

На видео видно, как журналист Сергей Полховский переводит для Шевченко и Шовковского заголовки французских газет. Лобановский бросает реплику о тогдашней Верховную Раду: "Парламент у нас очень агрессивный".

Главным тренером сборной тогда был Йожеф Сабо, а Лобановский считался его консультантом.

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Сборная Украины не попала на Евро-2000, так как проиграла в стыковых матчах сборной Словении. Франция впоследствии стала триумфатором турнира.