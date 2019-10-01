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вторник, 01 октября 2019 16:28

Юноши "Шахтера" избежали поражения от "Аталанты" на последней добавленной минуте

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Юноши &quot;Шахтера&quot; избежали поражения от &quot;Аталанты&quot; на последней добавленной минуте
"Шахтер" спасся на последней минуте

В дебюте встречи у дончан игра шла: благодаря высокому прессингу удавалось создавать остроту у ворот "Аталанты". Какой-то из моментов при высоком отборе нужно было доводить до гола. Также запомнился классный удар со штрафного от Сикана, с которым справился голкипер хозяев.

Сообщает ua-football.com

Активность и старание всё же принесли результат: Сикан заработал пенальти, а Мудрик и Судаков 11-метровый разыграли.

Постепенно "Аталанта" начала увеличивать интенсивность. "Шахтёру" становилось всё тяжелее, и удержать преимущество в счёте не удалось даже до перерыва. Одно из главных оружий бергамаски сегодня (фланговые подачи) принесло успех: Гисланди навесил, а Пикколи замкнул.

Давление на ворота Трубина продолжилось и после перерыва. Какой-то контригры в ответ наши футболисты показать были практически не в силах. И в итоге даже ничейный результат удержать не вышло: снова прошла передача с фланга в штрафную (теперь низом) и тот же Пикколи её замкнул.

"Аталанта", похоже, раньше времени уверовала в свою победу (преимущество хозяев на самом деле было велико), поэтому стала отпускать контроль над ситуацией. За что поплатилась уже в компенсированное время: Абдуллаев последним ударом в матче метров с 25-ти послал мяч в правую "девятку".

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"Шахтёр" и "Аталанта" продолжают делить третье и четвертое места в своей группе. Следующим соперником дончан будет загребское "Динамо". Встреча состоится 22 октября на базе "Металлиста" в посёлке Высокий за несколько часов до игры главных команд.

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