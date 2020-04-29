Умерла легендарная гандболистка киевского "Спартака"

Маина Базановаиграла в Киеве 9 лет

Умерла звездная гандболистка киевского "Спартака" заслуженный мастер спорта СССР Марина Базанова. Об этом сообщает сообщает Федерация гандбола Украины.

О причинах смерти уроженки Омска, которой было 57 лет, не сообщается.

Бывшая гандболистка выступала в Киеве, в составе "Спартака" с 1982 по 1991 годы. Она выиграла семь чемпионатов СССР в составе киевского клуба.

В составе сборной СССР и СНГ Базанова стала трехкратным чемпионом мира и завоевала бронзовые медали на двух Олимпиадах - в Сеуле-1988 и Барселоне-1992.

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В 1991 году Базанова переехала в Германию, где стала чемпионом страны. После окончания спортивной карьеры работала реабилитологом, оставшись в Бремене.