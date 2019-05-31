Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

В списке лучших хоккеистов НХЛ Савчук занимает 9 место

31 мая 1970 умер лучший украинский хоккеист всех времен - лучший вратарь в истории НХЛ Теренс (Тарас) Савчук. Легендарный игрок "Детройта" в списке лучших в истории НХЛ находится на девятом месте. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли. Лучший вратарь НХЛ 1952, 1953, 1955 и 1965. В своем дебютном сезоне в 70 матчах пропустил в среднем менее одной шайбы за игру.



К хоккею уроженца Виннипега привлек старший брат Михаил. Но в 17 брат умер от болезни сердца.



"Я не мог поверить в случившееся, - говорил впоследствии Терри, - Я скучал несколько месяцев, и не знаю, чем бы все закончилось, если бы не хоккей. Щитки Майка висели в моей комнате и постоянно напоминали мне о брате. В конце концов я твердо решил стать, как и он, голкипером. Когда я подрос, щитки пришлись мне почти впору, я одел их не просто так, как обычно, для примерки, а в настоящую игру, и провел ее просто здорово. Понял - это станет моей жизнью".



Когда Терри исполнилось 17 лет, его отец, упал с высоты и серьезно повредил спину. Так парень, уже три года подрабатывал подсобным в пекарне, оказался единственным кормильцем в семье. Клуб "Детройт Ред Уингз", следивший за перспективным парнем, выписал ему поощрительный чек на 2000 долларов.



А раз в 18-й день своего рождения в Омахе пущена со страшной силой шайба попала Савчуку прямо в глаза, и если бы по счастливой случайности рядом не оказался квалифицированный хирург, успешно провел экстренную операцию, коньки можно было бы вешать на гвоздь.

В 1950 произошел его дебют в "Детройт Ред Уингз", и хотя в регулярном чемпионате НХЛ Терри провел всего семь матчей, а весь кубковый турнир просидел на скамейке запасных, его фамилия была внесена в реестр владельцев Кубка Стэнли.

Наши ворота защищал гений

Следующие пять сезонов Савчук - уже бесспорный первый номер в составе "Красных Крыльев". Играет он практически без замен, пропускает меньше и коллекционирует всевозможные призы, начав с традиционного трофея для новичков - Колдер Трофи. Четыре раза ему доставался Везина Трофи - приз лучшему вратарю, 11 раз Терри участвовал в матче всех звезд НХЛ. А после первого триумфа в Кубке Стэнли, к которому он оказался причастен лишь косвенно, главный трофей заокеанского хоккея еще трижды добирался с его помощью "Детройта". Однако счастливый в спорте Терри, так и оставался одиноким в жизни.

"Утром я приветствовал его по-английски и по-французски, - вспоминал форвард Марсель о новом, обычно делил с Терри гостиничный номер на выезде, - и если он смог выдавить в ответ хоть пару слов, можно ожидать, что он что-нибудь скажет и в течение дня . В противном случае, что случалось куда чаще, он запросто мог продержать рот на замке целый день. Но наши ворота защищал гений".

Впоследствии случилась история с обменом Савчука в "Бостон". Он продержался там два года и попросился назад.



В "Детройте" Савчуку уже не досталась привычная "единичка". Он вынужден был играть под 29-м номером, но основным стражем ворот "Красных Крыльев" снова стал именно он. Свой первый после возвращения сезон украинец сыграл без единой замены. К сожалению, это произошло в последний раз. Судьба была неумолимой к Терри и ежегодно "дарила" ему очередное испытание, с незавидной регулярностью бросая его на больничную койку.

Список его болячек ужасает. Кроме мононуклеоза, Савчуку пришлось пережить прокол легкого в автомобильной аварии, порез коньком сухожилия руки, экстренное удаление аппендикса, разрыв спинных дисков, невроз обеих ног. К этому следует добавить хроническая бессонница, постоянные нервные срывы и мигрени, и получим портрет глубоко несчастного человека.

Несчастье произошло в конце апреля 1970 г. когда Терри решил еще раз попытаться восстановить свою разбитую семью и для этого слетал в бывшей жене в Детройт. Чуда не произошло - из города моторов он вернулся в мрачном настроении.

Настроение Терри не смогло поднять и предложение одноклубника Рона Стюарта поджарить барбекю. Наверное, и с дозой спиртного друзья не рассчитали - завязалась драка. Не такая уж и серьезная, как для таких крепких мужчин, но в ходе схватки Савчук зацепился ногой за мангал и неудачно упал. Лопнул желчный пузырь.



Весь следующий месяц врачи боролись за жизнь Терри, перевозимого в одну из лучших больниц Нью-Йорка. Ежедневно его посещал Рон Стюарт, которого Савчук искренне простил, назвав случившееся своей собственной ошибкой. Но с каждым днем ​​силы экс-вратаря таяли. Вскоре стала очевидной необходимость второй операции по удалению сгустка крови из разорванной печени. На этот раз хирурги не успели, и коварный сгусток, поднявшись по артерии, достиг сердца. 31 мая 1970 легендарного голкипера не стало.

Похоронили Терри Савчука в пригороде Детройта Понтиак на кладбище, где уже покоились его родители. Через год один из самых знаменитых канадских украинцевстал лауреатом Зала хоккейной славы в Торонто. Тогда же он, уже посмертно, был удостоен последнего приза - Лестер Патрик Трофи, присуждаемой за мужество и преданность хоккею.

Еще через несколько лет "Детройт" навечно закрепил за Терри номер с единицей на спине.