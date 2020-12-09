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среда, 09 декабря 2020 13:09

Умер тренер, который вывел Аргентину в финал Кубка мира

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Умер тренер, который вывел Аргентину в финал Кубка мира
Сабелья празднует выход в финал Кубка мира-2014 со сборной Аргентины. Фото Рейтер

В Аргентине умер бывший тренер национальной команды Алехандро Сабелья.

При нем сборная Аргентины добилась лучшего результата с 1990 года, выйдя в финал Чемпионата мира-2014. Сабелье было 66 лет.

У него была диагностирована вторичная дилатационная кардиомиопатия, однако на ухудшение его состояния повлияли антибиотики, которые он принимал из-за внутрибольничной инфекции.

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Сабелья тренировал только сборную Аргентины и "Эстудиантес". Как игрок он был наиболее известен по выступлениям за "Лидс", "Шеффилд", "Эстудиантес" и "Ривер Плейт".

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