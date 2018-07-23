Умер перспективный украинский хоккеист

Погиб молодой хоккеист херсонского "Днепра". Фото: dnepr-hokkey.at.ua

Юный украинский хоккеист херсонского "Днепра" Эдуард Жук преждевременно ушел из жизни. Об этом сообщила Федерация хоккея Украины.

"Вчера преждевременно ушел из жизни нападающий херсонского "Днепра", кандидат в состав юниорской сборной команды Украины Эдуард Жук.

Эдуард, которому две недели назад исполнилось 17 лет, является воспитанником донецкой школы хоккея. С 2014 года выступал в Херсоне, где получал награды детско-юношеских соревнований. В прошлом сезоне в составе команды "Днепр" Жук стал серебряным призером чемпионата ЮХЛ", - говорится в сообщении на странице ФХУ в Facebook.

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Федерация хоккея Украины выразила искренние соболезнования родным и близким погибшего.