Умер легендарный защитник киевского "Динамо"

Владимир Лозинский 3 раза выигрывал первенство СССР. Фото: Виктор Ульяницкий

На 66-м году скончался бывший игрок киевского "Динамо" Владимир Лозинский.

Экс-футболист ушел из жизни после продолжительной и тяжелой болезни, сообщил в Facebook Виктор Уляницкий.

Лозинский Выступал в составе "Динамо" в период с 1975 по 1984 годы. За это время он трижды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. Кроме того, четыре раза попадал в 33-х лучших футболистов сезона. За свою карьеру провел 4 матча за сборную СССР.

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Владимир Лозинский выступал за "Динамо", "Кремень", "Металлист", "Кривбасс", СКА (Киев). Работал тренером "Ворсклы", "Кремня" и ЦСКА. Также занимал должность селекционера киевского "Динамо",