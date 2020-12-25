Умер легендарный украинский олимпийский чемпион

Иван Богдан дважды выигрывал чемпионат мира. Фото: НОК Украины

На 93-м году жизни скончался легендарный украинский спортсмен, чемпион Олимпийских игр Иван Богдан.

Богдан был победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выигрывал золото чемпионата мира в 1958 и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР, сообщает сайт НОК Украины.

После завершения карьеры Богдан работал тренером двукратного олимпийского чемпиона Александра Колчинского. Был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны.

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После смерти украинской гимнастки Нины Бочровои конце августа 2020-го года именно Иван Богдан был самым старшим олимпийским чемпионом Украины.