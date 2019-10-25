Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

25 октября 2012-го в одной из клиник Чикаго, США, умер тренер по боксу американец Эмануэль Стюард. Легендарному специалисту, члену Международной зал славы бокса было 68 лет. Он болел раком.

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В разное время работал с 41 чемпионом мира. Среди них - Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Томас Хернс, Хулио Сезар Чавес, Оскар Де Ла Хойя, Владимир Кличко. Украинца тренировал последние 8 лет, до самой смерти.

Известие о смерти наставника застала Кличко-младшего в австрийских Альпах. Там он готовился к очередной защите чемпионских титулов в супертяжелом весе. Чуть больше, чем через 2 недели, 10 ноября 2012-го, его ждал бой с польским претендентом Мариушем Вахом. Кличко выиграл единогласным решением.

Известие о смерти наставника застала Кличко-младшего в австрийских Альпах

Кличко провел первый бой под руководством Стюарда в апреле 2004-го. Это был самый странный поединок в карьере украинца. Доминируя в бою за вакантный титул WBO против американца Леймона Брюстера, он резко потерял силы и был разбит соперником. После боя оказалось, что Владимир был на грани сахарной комы. Заподозрили отравление. Расследовало дело ФБР, но так ничего и не удалось доказать.

Далее были только победы - 16! Кличко объединил 3 чемпионских титула, стал настоящим королем королевской весовой категории. Все благодаря Стюарду, который помог Владимиру раскрыться значительно полнее.

Эмануэль Стюард имел репутацию блестящего тактика, тренера, с которым почти невозможно проиграть. Бойцу надо было только слушать и выполнять его установки.