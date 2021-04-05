Умер комментатор бокса Владимир Гендлин

Гендлин прожил 84 года. Фото: youtube.com

Известный комментатор бокса Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает "Чемпионат".

9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день – 2 операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на искусственную вентиляцию легких.

Владимир Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. Поступил на математический факультет Саратовского университета, однако на 4-м курсе решил прекратить учёбу. Мастер спорта по боксу. На любительском ринге провёл 51 бой - 50 побед, 1 поражение. После завершения выступлений работал детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске.

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Гендлин неоднократно комментировал на украинском телевидении бои лучших боксеров и, в частности, братьев Кличко. Он всегда симпатизировал украинским братьям-тяжеловесам.