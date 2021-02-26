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пятница, 26 февраля 2021 21:25

Умер голкипер "Порту"

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Умер голкипер &quot;Порту&quot;

Гранд португальского гандболу "Порту" сообщил о смерти 32-летнего вратаря команды Альфредо Кинтаны.

Об этом сообщает сайт "Порту".

"Весть, которой мы никогда не думали поделиться: наш дорогой Альфредо Кинтана пошел сегодня. Тебя навсегда запомнят как одного из наших. Настоящий" дракон ". Покойся с миром, Вечный Кинтана!", - сказано в обращении "Порту".

В португальца был обнаружен отек мозга, вызванный длительной остановкой сердца, случившейся во время тренировки (остановка длилась 45 минут). Он был госпитализирован и введен в состояние искусственной комы. Однако врачам не удалось спасти жизнь спортсмена.

Кинтана выступал за "Порту" десять лет и становился пять раз чемпионом Португалии в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2019 годах.

Андрей Мягков умер 18 февраля. Из всех ролей, он больше всего запомнился игрой Жени Лукашина в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Еще играл в фильмах "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в продолжении "Иронии судьбы". В 2014 году актер не поддержал аннексию РФ украинского Крыма и поставил свою подпись в коллективном письме российских артистов в поддержку Украины. Также он призвал к мирному разрешению конфликта на Донбассе. В 2015 году украинское Министерство культуры внесло актера в так называемый "белый список" российских деятелей культуры, которые высказывались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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