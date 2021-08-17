Умер двукратный олимпийский чемпион — легенда спортивной ходьбы

Владимир Голубничий был двукратным олимпийским чемпионом. Фото: ТАСС

В Сумах в понедельник, 16 августа, на 86 году жизни скончался легендарный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, Почетный гражданин города Владимир Голубничий.

Об этом сообщается на сайте Сумского городского совета.

"Ушел из жизни человек-легенда. О таких говорят: рождается раз в сто лет, и действительно, так. Прошли десятки лет, но до сих пор мало кто смог достичь того же успеха, что двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий. Это невосполнимая утрата не только для мировой спортивной общественности, но и для всех, кто знал Владимира Степановича лично ".

Владимир Голубничий родился 2 июня 1936 в Сумах. Считается одним из лучших мастеров спортивной ходьбы в истории легкой атлетики. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 1960 и 1968 годов, чемпион Европы (1974 г.), Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр (1972 г.. И 1964 соответственно). Имел в своем активе также серебряную награду чемпионата Европы 1966 г. и бронзовую в 1962-м.

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Фамилия Голубничего занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Школу Голубничего прошли сотни юношей и девушек, многие из которых стали известными спортсменами. Имя выдающегося олимпийца носит детско-юношеская спортивная школа в Сумах.