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среда, 08 декабря 2021 09:42

Умер бывший тренер "Таврии" и "Закарпатья". Известна предварительная причина

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Умер бывший тренер &quot;Таврии&quot; и &quot;Закарпатья&quot;. Известна предварительная причина
Игорь Гамула дружил из Александром Заваровым. Фото: "Чемпионат"

Сегодня на 62-м году жизни скончался бывший главный тренер "Закарпатья" и игрок "Зари" Игорь Гамула. Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба "Ростов".

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в "Таврии", в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский "Черноморец", латвийские команды "Даугава" и "Динабург", затем вернулся в Украину, где работал в "Закарпатье". В 2011 году Игорь оказался в "Ростове", где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

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Игорь Гамула в качестве игрока начинал в луганской "Заре". Дружил с Александром Заваровым. В армии они вместе играли за ростовский СКА.

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