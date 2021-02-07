Умер боксер, который сумел побить Мохаммеда Али

Спустя время Али взял реванш у Спинкса. Фото The Guardian

На 68-м году жизни от рака простаты умер Олимпийский чемпион, а также бывший обладатель пояса чемпиона мира среди профессионалов "королевского дивизиона" Леон Спинкс. Об этом сообщил The Guardian.

Американец провел на профи-ринге 46 поединков. Уже после седьмой победы Леон осмелел и бросил вызов самому Мохаммеду Али. В 1978 году легендарный боксер потерпел свое третье поражение в карьере, которое ознаменовало закат эпохи Али. Однако спустя 6 месяцев "Величайший" взял реванш.

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Мохаммед Али умер от болезни Паркинсона 4 июня 2016 года на 75 году жизни.