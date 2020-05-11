Умер 19-летний одноклубник Малиновского

Андреа Ринальди потерял сознание во время тренировки дома. Фото: ФК "Аталанта"

Умер 19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди.

Во время тренировки 8 мая дома итальянского футболиста произошла аневтризм мозга, сообщает Prima Bergamo.

Ринальди потерял сознание и его срочно доставили в больницу. Футболист находился в коме. Его состояние оценивалось, как очень сложное. Врачи не смогли спасти молодого футболист.

Игроки "Аталанты" выразили соболезнования семьям Андреа в своих соцсетях.

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Андреа Ринальд - воспитанник клубной Академии "Аталанты". Действует на позиции центрального полузащитника. За первую команду не провел пока ни одного матча