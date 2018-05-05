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суббота, 05 мая 2018 17:45

Ультрас "Динамо" высмеяли президета ФФУ

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Ультрас &quot;Динамо&quot; высмеяли президета ФФУ
Ультрас киевлян потроллили Павелко. Фото: WBC Ультрас Динамо

Во время матча 30-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Мариуполь" (1:1) ультрас столичного клуба вывесили несколько баннеров, которые касались руководства ФФУ.

Ультрас "Динамо" воспользовались случаем протроллить президента ФФУ Андрея Павелко.

"Всю жизнь мечтали о фото с кубком Лиги Чемпионов? До конца месяца действует уникальное предложение - специально обученный человек привезет кубок по вашему локацию и даже сделает Селфи за дополнительную плату. Заказывать по телефону (044) 521-05-33 (сб и вс выходной ), спросить Андрея Васильевича", - говорится в сообщении на странице фанатов в facebook.

На другом паблике ультрас также осветили эту тему:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Мариуполь" отобрал очки у "Динамо"

"Динамо" принимало "Мариуполь" на стадионе имени Валерия Лобановского и потеряло драгоценные очки с клубом, который активно арендует футболистов у прямого конкурента киевлян - "Шахтера".

Gazeta.ua
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05
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