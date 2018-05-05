Ультрас "Динамо" высмеяли президета ФФУ

Ультрас киевлян потроллили Павелко. Фото: WBC Ультрас Динамо

Во время матча 30-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Мариуполь" (1:1) ультрас столичного клуба вывесили несколько баннеров, которые касались руководства ФФУ.

Ультрас "Динамо" воспользовались случаем протроллить президента ФФУ Андрея Павелко.

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"Динамо" принимало "Мариуполь" на стадионе имени Валерия Лобановского и потеряло драгоценные очки с клубом, который активно арендует футболистов у прямого конкурента киевлян - "Шахтера".