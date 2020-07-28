Ультрас "Динамо" обещают не дать спокойной жизни Луческу

Болельщики "Динамо" обещают "теплый" прием Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо"

Ультрас киевского "Динамо" продолжает выступать против назначения главным тренером команды Мирчи Луческу.

Болельщики не дадут румынском специалисты спокойно работать в Киеве.

"Мирча, вы все правильно поняли, нормально работать вы здесь не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и убили клин между командой и болельщиками, - говорится в заявлении болельщиков на фейсбук.

Обещаем вам не только "теплый" прием, но и сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллиона евро в вашей карьере.

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Киев никогда не будет для вас таким же приветливым как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия - это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений.

До выхода команды из отпуска у вас еще есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Также есть такой шанс и у руководства "Динамо".

Фанаты "Динамо" не восприняли приход Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо" из-за его работу в "Шахтере", "Зените" и высказывания о киевском клубе.