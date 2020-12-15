Улье побеждал Фергюсона 5 раз подряд

Жерер Улье подписал контракт из "Динамо", но вскоре передумал, сославшись на проблемы со здоровьем. Фото Рейтер

Вчера, 14 декабря, в возрасте 73 лет скончался французский тренер Жерар Улье. Болельщикам он запомнился по работе в "ПСЖ", "Ливерпуле", "Лионе" и сборной Франции. В 2011 году Улье завершил тренерскую карьеру и ушёл на пенсию.

Причины смерти Улье не уточняются. По информации L'Equipe, французский специалист вчера вернулся домой после перенесённой операции на аорте в Париже. Ранее у него уже были серьёзные проблемы со здоровьем, которые и вынудили его уйти из большого футбола.

Улье делал несколько операций на сердце.

Друзья и коллеги настоятельно рекомендовали Жерару уйти из футбола, но он всем отвечал фразой: "Для меня это всё равно что перестать дышать!"

В октябре 2001 года, в бытность главным тренером "Ливерпуля", 55-летний Улье перенёс сложную операцию на сердце. Во время матча против "Лидса" французский специалист почувствовал боль в груди – пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Друзья и коллеги настоятельно рекомендовали Жерару уйти из футбола, но он всем отвечал фразой: "Для меня это всё равно что перестать дышать!". Уже в марте 2002-го, спустя пять месяцев, Улье вернулся на тренерский мостик, а позже признался, что его восстановление должно было проходить гораздо дольше.

"Доктора утверждают, что обычно каждый час операции требует месяца восстановления. Меня оперировали 11 часов. Но мне было крайне важно вернуться в строй именно в марте. Не надо быть психологом, чтобы понять: если тренер силён, то и игроки сильны, если он утомлён, то и они утомлены", — рассказывал он накануне старта нового сезона.

В июле 2000 года он не побоялся пригласить в команду 35-летнего Гари Маккалистера, когда лучший шотландский футболист 90-х собирался тихо заканчивать карьеру в заштатном "Ковентри". Однако неувядаемое мастерство, а, главное, опыт плеймейкера очень помогли "красным" в решающие моменты сезона. Пиком стал финал Кубка УЕФА против "Алавеса" (5:4), в котором Маккалистер поучаствовал в четырех из пяти голов "красных" и был признан лучшим игроком матча.

Именно при Улье в стартовом составе "Ливерпуля" на постоянной основе заиграл Стивен Джеррард. И именно француз доверил полузащитнику капитанскую повязку, когда Стиви Джи было всего 23 года. "Он сделал меня капитаном в одном из самых великих клубов мира и сказал, что верит в меня. После этого мне всегда хотелось отплатить ему за это доверие", - вспоминал потом Джеррард.

Во времена Улье не смел поднять голову не только "Эвертон", но и самый главный соперник "Ливерпуля" - "Манчестер Юнайтед". В один из моментов "красные" одержали над своим злейшим врагом пять побед подряд. Началась серия 17 декабря 2000 года на "Олд Траффорд" - 1:0 благодаря штрафному Дэнни Мерфи. И это при том, что до этого "Ливерпуль" не мог обыграть "МЮ" в гостях 10 лет подряд. Одна из этих пяти побед принесла "красным" трофей - в августе 2001 они взяли Суперкубок Англии.

"Он сделал меня капитаном в одном из самых великих клубов мира и сказал, что верит в меня. После этого мне всегда хотелось отплатить ему за это доверие", - вспоминал потом Джеррард

Улье сумел завоевать любовь и расположение трибун, в частности, легендарного "Копа". 13 октября 2001-го у него стало плохо с сердцем прямо во время матча с "Лидсом", и его со стадиона увезли в больницу. Три недели спустя, когда Улье все еще был в госпитале, "Коп" устроил акцию в его поддержку. По всей трибуне из картонок был выложен французский флаг с инициалами тренера на белой полосе - "GH". По словам Улье, он был тронут до слез.

После возвращения Улье на тренерскую скамейку "Ливерпуль" занял второе место в сезоне АПЛ — 2001/2002. В конце мая 2004-го был уволен из "Ливерпуля" в связи с неудовлетворительными результатами. Суммарно Жерар Улье выиграл с "красными" шесть трофеев, включая требл (Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок английской лиги) в сезоне-2000/2001.

Спустя год француз вернулся к тренерской работе, подписав контракт с "Лионом". Вместе с клубом из одноимённого города Улье дважды подряд стал чемпионом Франции, а после золотого сезона-2006/2007 неожиданно подал в отставку.

"Я не ожидал отъезда Улье из команды, но раз так получилось, то горевать я не собираюсь", — отметил президент "Лиона" Жан-Мишель Олас, который изо всех сил старался удержать специалиста в команде.

Через некоторое время Жерар объяснил, что захотел взять паузу, подвести некоторые итоги и подумать о дальнейшей жизни. Тогда же он отказался от работы в киевском "Динамо", куда его настойчиво приглашал Игорь Суркис. И это несмотря на подписанный контракт. В 2007 году он стал техническим директором сборной Франции. На этой должности Жерар проработал три года, а позже всё же вернулся в АПЛ в качестве нового главного тренера "Астон Виллы".

Когда Улье подписывал контракт с клубом из Бирмингема, он предоставил рекомендацию своего хирурга, утверждавшего, что никаких противопоказаний к тренерской деятельности у 63-летнего специалиста нет. Однако уже в апреле 2011 года его вновь госпитализировали с болями в сердце, а готовить команду к матчу против "Сток Сити" пришлось его помощнику Гарри Макаллистеру. Спустя полтора месяца Жерар Улье покинул "Астон Виллу", пообещав вернуться в большой футбол.

"Я очень огорчён, что не буду тренировать "Астон Виллу" в новом сезоне. По сравнению с 20 апреля, когда мне стало плохо, моё здоровье значительно улучшилось. Ближайшие месяцы я всё же посвящу выздоровлению и только после этого смогу вернуться в футбол. Я польщён, что мне довелось тренировать этот замечательный клуб. Желаю всем, кто связан с "Астон Виллой", всего наилучшего в будущем", — сказал Улье.

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В большой футбол он, к сожалению, больше не вернулся. Из-за высокого напряжения на работе врачи запретили ему продолжать тренерскую карьеру. Улье иногда присутствовал на матчах "Ливерпуля", а также работал спортивным экспертом на телевидении.