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суббота, 31 июля 2021 17:00

Украины выиграла пятую медаль Олимпиады

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Украины выиграла пятую медаль Олимпиады
Свитолина выиграла первую для Украины медаль в теннисе. Фото: Reuters

Завершился восьмой день Олимпиады в Токио. Сборная Украины выиграла еще одну бронзовую медаль, но это никак не улучшило наше турнирное положение. Сборная Украины остается на 65 месте.

В последнем матче на тяжелейшей Олимпиаде теннисистка Элина Свитолина выиграла бронзу. В затяжном марафоне она обыграла 20-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана – 1:6, 7:6, 6:4.

Свитолина провалила первый сет, но вырвала второй на тай-брейке. В третьем проигрывала 0:3 и 1:4, но затем выиграла 5 геймов подряд. В решающем гейме была просто сумасшедшая борьба. Рыбакина отыграла 6 матч-болов, но на седьмом все же не выдержала.

Матч длился 2 часа 24 минуты.

Джокович остался без медали Олимпиады

До Токио Новак Джокович проводил фантастический сезон: три Больших шлема, 22 победы подряд. Но в полуфинале что-то пошло не так и серб уступил Александру Звереву. Казалось, хотя бы в матче за бронзу серб все же возьмет свою медаль Олимпиады. Но испанец Пабло Каррено-Буста был совсем другого мнения.

2 часа и 47 минут на корте. 4:6, 7:6, 3:6 – поражение Джоковича в матче, где серб не реализовал ни один из 5 брей-поинтов и остался без медали Олимпиады.

7-е золото легендарной Кэти Ледеки. Снова в борьбе с Титмус

Кэти Ледеки продолжает собирать олимпийские медали. На этот раз легендарная американка выиграла золото на дистанции 800 метров вольным стилем.

Она снова билась против своей главной соперницы Ариарне Титмус, с которой с переменным успехом устраивала зарубы почти на каждой дистанции в Токио, где плыли спортсменки. В этот раз у юной австралийки серебро.

Для Ледеки это четвертая медаль в Токио (два золота и два серебра) и 10-я всего. Из них аж 7 – золотые. А ведь Кэти всего 24 года и у нее впереди еще как минимум одна Олимпиада.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выиграли свои забеги и прошли в полуфинал в беге на 400 м с барьерами, который пройдет 2 августа. Рыжикова заняла итоговое 3-е место, Ткачук – 7-я. Еще одна украинка Мария Миколенко не сумела выйти в полуфинал.

4-кратная олимпийская чемпионка Симона Байлс снялась еще с двух финалов по спортивной гимнастике – в опорном прыжке и брусьях. Ранее Байлс отказывалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях, объяснив это психологическими проблемами.

19-летний Владислав Бухов не сумел выйти в финальный заплыв на дистанции 50 м вольным стилем. В своем полуфинале украинец занял 6-е место с результатом 21,83 и стал 11-м в общем зачете.

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В официальном медальном зачете лидирует команда Китая – 21 золотая медаль. В сборной Японии – 17 золотых наград. В команды США – 16. В неофициальном зачете тоже лидирует Китай – 46 медалей. Столько же наград у сборной США.

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