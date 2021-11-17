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среда, 17 ноября 2021 09:36

Украину и Россию разведут в стыковых матчах

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Украину и Россию разведут в стыковых матчах
Егор титов против Юрия Максимова. на дальнем плане - предатель Виктор Онопко. Фото: "Спорт-Экспресс"

После вчерашней победы над Боснией – 2:0 сборная Украины заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и сыграет в стыковых матчах за право выступить на Кубке мира-2022.

Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Таким образом, сборная Украины могла бы встретиться со сборной России в полуфинальном стыковом матче, однако по регламенту эти команды не могут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – российская оккупация Крыма и Донбасса и обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

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26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Игры стыкового турнира Кубка мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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Дата
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