Украинского футболиста "Миная" вызвали в сборную Азербайджана

В Анатолия Нуриева есть родственники в Азербайджане.Фото: "Минай"

Форвард "Миная" Анатолий Нуриев вызван в сборную Азербайджана на 3 ближайших матча. Он имеет родственников в этой стране.

Футболист отправится в расположение команды 21 марта – сразу после игры с "Мариуполем" .

В этом сезоне 24-летний форвард забил 8 голов в 16 матчах украинской Премьер-лиги.

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В сборной он пробудет до 30 марта. За это время Азербайджан проведет 3 игры – в квалификации ЧМ-2022 с Португалией и Сербией и товарищеский матч с Катаром. В это же время сборная Украины сыграет 3 официальных матча отбора к Кубку мира-2022.