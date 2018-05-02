Украинского футболиста контузили петардой

Фанаты не упускают возможности использовать во время матчей пиротехнику

На Прикарпатье произошел неприятный инцидент с участием фанатов, которые с негативной стороны отличились во время футбольного матча между командами сел Коршив и Спас.

Поединок прервали из-за беспорядков в результате брошенной на поле петарды, которая взорвалась неподалеку от футболиста команды села Спас. Поэтому контузило футболиста и на поле прибыла "скорая".

Как отметил в комментарии руководитель Коломыйской полиции Остап Билейчук, телесных повреждений, которые бы угрожали жизни или здоровью, футболист не получил.

По его словам, установили, что это действительно была петарда большого размера, информирует издание "Місто".

Возбудили уголовное производство по статье хулиганство.

"Петарда взорвалась возле уха, его немного оглушило. Футболист находился в стрессовом состоянии - из-за внезапности ситуации. Ему оказали медпомощь на месте, госпитализацию не проводили. В это время матч был приостановлен. Затем судья восстановил игру, но команда села Спас, футболист которой пострадал, отказалась продолжать матч. Сейчас вопрос о том - зачислять это как поражение или победу - решает тренерский состав", - рассказал Остап Билейчук.

Особа, бросившая петарду, еще не установлена. Полиция работает в этом направлении.

"Сейчас одна сторона обвиняет другую в том, что это было сделано специально, так как их команда проигрывала. А другая сторона говорит, что это специально сделали - из-за неприязненнхе отношения между фанатами команд", - говорит руководитель Коломыйского полиции.

По словам Остапа Билейчука, футбольная федерация готовит официальное обращение в полицию по поводу этого инцидента.

Инцидент произошел в субботу, 28 апреля, во время футбольных соревнований на первенство Коломыйского района.