Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде

Ньябали провел два поединка. Фото: judoinfo.kiev.ua

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8 финала.

В первом бою Ньябали победил дзюдоиста из Доминиканской Республики Роберта Флорентино, а во втором поединке против Довлата Бобонова из Узбекистана его дисквалифицировали за применение болевого приема.

Украинец нанес травму сопернику во время исполнения броска. Злого умысла в этом не было, но прием выглядел небезопасно.

Для Кеджау Ньябали Олимпиада в Токио стала лучшей в карьере. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро украинец проиграл в первом поединке.

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Несколькими часами ранее украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира, где сыграет чсчешкой Маркетой Вондроушевой. Для медали украинке надо выиграть хотя бы одну игру на Олимпиаде.