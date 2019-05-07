Украинский волейболист намерен получить российское гражданство

Дмитрий Пашицький почти всю карьеру провел в зарубежных клубах

Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий намерен получить гражданство России, сообщает официальный сайт "Кузбасса", за который он выступает. Он попросил местного губернатора оказать содействие на получение российского паспорта.

Помимо Пашицкого, просьбу о получении российского паспорта также сделал и главный тренер команды Туомас Самелвуо.

Пашицкий выступает за российский клуб с сезона-2017/18. До этого он играл за эстонские "Парну" и "Селвер", французский "Канн", а также польские "Купрум" Любин, "Ресовию"и "Лотос Трефл".

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За сборную Украины 31-летний волейболист не провел ни единого матча.