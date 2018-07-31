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вторник, 31 июля 2018 11:15

Украинский тренер рассказал, потерял ли матч "Динамо" - "Шахтер" топ-статус

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Украинский тренер рассказал, потерял ли матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot; топ-статус
Вирт выразил мнение относительно матча "Динамо" - "Шахтер". Фото: Footboom.com

Украинский специалист Юрий Вирт, известный по выступлениям за "Шахтер", поделился своими ожиданиями от центрального матча 3-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "горняками".

"Это, безусловно, самый привлекательный матч тура, но топ-событием его уже вряд ли можно назвать. Что я имею в виду? Слишком часто в последнее время встречались лидеры чемпионата Украины - это, по-моему, 6 игра за 3-4 минувших месяца.

Жду от поединка "Динамо" с "Шахтером" такого же футбола, как и в Суперкубке. Думаю, психологическое состояние "горняков" перед встречей с динамовцами не самое лучшее. Мне кажется, "Шахтеру" важно забить первым и посмотреть, что будет делать "Динамо".

Руководители "Динамо" и тренерский штаб команды наверняка ведут переговоры с еще одним нападающим. Думаю, делается многое, чтобы пришел форвард, который сумеет составить конкуренцию другим игрокам атаки "бело-синих". Не исключаю, что в ближайшие две недели эта позиция в "Динамо" будет закрыта. Уверен, Беседин и молодой Русин не смогут вдвоем вытянуть весь сезон", - передает слова Вирта Footboom.

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Поединок "Динамо" с "Шахтером" состоится в пятницу, 3 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало - в 19:00.

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