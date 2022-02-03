Украинский саночник Мандзий рискует не выступить в Пекине-2022

Андрей Мандзий. Фото: НОК Украины

На Олимпийских играх-2022 состоялось уже два официальных тренировочных дня по санному спорту: по два заезда мужских одиночек в каждом. В них должны принять участие два украинских саночника: Антон Дукач и Андрей Мандзий. Однако последний пока не вышел ни на один из тренировочных стартов.

Дукач, для которого Олимпиада будет второй в карьере, не смог закончить первый заезд. Во втором украинец показал седьмой результат в группе А среди 16-ти участников.

В следующих двух заездах группы А Антон снова был седьмым, передает "Суспільне Спорт".

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Мандзий пока не вышел ни на один из официальных тренировочных заездов, хотя уже прибыл в Пекин. Официальная причина его отсутствия не сообщается. От комментариев саночник отказался.

Согласно правилам спортсмен обязан пройти тренировку для того, чтобы быть допущенным к соревнованиям. Для допуска достаточно финишировать в двух тренировочных заездах. Последние два состоятся в пятницу, 4 февраля.

Первые соревновательные заезды по санному спорту состоятся 5 февраля. В 13:10 и 14:50 будут соревноваться мужчины-одиночки. Медали в этом виде будут разыграны 6 февраля по итогам четырех заездов.