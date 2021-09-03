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пятница, 03 сентября 2021 12:39

Украинский пловец выиграл третью медаль на Параолимпиаде

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Украинский пловец выиграл третью медаль на Параолимпиаде
Денис Дубров завоевал три медали в Токио. Фото: Gettyimages.com/

Украинский пловец 32-летний Денис Дубров выиграл бронзовую награду в Параолимпиаде в Токио.

Дубров показал третий результат в заплыве на 100 м баттерфляем.

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Самым расторопным в заплыве оказался американец Роберт Грисволд, который одержал свое второе "золото" Параолимпиады-2020/21. Вторым стал представитель Китая Ян Фэн.

Для Дуброва это третья награда в Токио. До этого Денис одержал две "бронзы" в мужской эстафете 4х100 м вольным стилем. Также стал первым на дистанции 200 м комплексным плаванием.


Сборная Украины имеет в своем активе 91 медаль и занимает пятое командное место медальном зачете.

24 августа во столицы Японии Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября. В Паралимпийских играх бороться за 539 медалей из 22 видов спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмены из 161 страны. Среди них 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.

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