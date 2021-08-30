Украинский параолимпиец отказался от фото с россиянами

Украинский призер Параолимпиады не захотел делать фото с представителями РФ. Фото: ua.news

Украинец Игорь Цветов, который получил серебро в беге на 100 м на Параолимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами, которые также взяли награды.

Во время церемонии награждения рядом с Цветовым стояли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Первый взял золото, второй - бронзу, сообщает Суспільне.

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Там представители Параолимпийского комитета России предложили Цветов сделать совместное фото призеров. Однако украинский спортсмен отказался.

Российские спортсмены сделали снимок вдвоем.

Российские спортсмены сделали фото без украинца. Фото: ua.news

Украина добралась до отметки в 50 медалей на Параолимпийских играх в Токио. 30 августа одну серебряную награду в беге на 100 м получил титулованный легкоатлет Игорь Цветов, вторую - по плаванию на 200 м Михаил Сербин. Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию. После этого разгорелся скандал. Однако министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт считает, что украинская атлетка во время награждения на Олимпиаде просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой.