Украинский легионер не смог дебютировать в чемпионате Италии

Евгений Шахов просидел весь матч против "Интера" на скамейке запасных

В матче первого тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле легко разобрался с "Лечче" 4:0.

Уже в первом тайме хозяева забили 2 мяча: сначала отличился Марцело Брозович, а через 3 минуты точным ударом отметился Стефано Сенси.

После перерыва дебютный гол за "Интер" в чемпионате Италии забил Ромелу Лукаку. А завершил разгром "Лечче" Антонио Кандрева, забивший невероятным ударом издали. Гости доигрывали матч в меньшинстве, после того, как Диего Фариас получил прямую красную карточку.

Украинский хавбек "Лечче" Евгений Шахов попал в заявку команды на матч, но просидел всю игру на скамейке для запасных.

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В следующем туре команда Шахова "Лечче" дома будет принимать "Верону".