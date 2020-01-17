Украинский клуб расторг контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию

Украинский футбольный клуб Первой лиги "Агробизнес решил попрощаться с форвардом Игорем Сикорским после того, как тот провел отдых в России.

"Досадно, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжело раненных и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжело раненных бойцов, еще двое погибли.

ФК "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

Футбольный клуб "Агробизнес" в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским", - сообщает официальный сайт клуба

Автор: Соцсети

Автор: Соцсети

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После первой части сезона в Первой лиге "Агробизнес" занимает 4-е место в турнирной таблице.