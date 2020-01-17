Украинский клуб расторг контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1359
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 720
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 585
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 1755
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 396
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 459
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 369
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 270
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1521
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 477
Фото
Все фото
11
11
6
12
7
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
Видео
Все видео
Усик назвал формулу мира для Украины
Усик назвал формулу мира для Украины
Лунин опозорился в дебютном матче за "Овьедо"
Лунин опозорился в дебютном матче за "Овьедо"
Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде
Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде
Шведский хоккеист забросил фантастическую шайбу в НХЛ
Шведский хоккеист забросил фантастическую шайбу в НХЛ
Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку
Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1008
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2727
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2052
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2889
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3942
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 января 2020
Просмотров: 432
Шлях баби Дусі
"Поки височить ідол на горі — дайте камінь, ухопіть колоду та валіть його швидше. Але як тільки він упаде й перші ознаки свідомості з'являться ...
пятница, 17 января 2020 14:30

Украинский клуб расторг контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию

  Комментировать

Украинский футбольный клуб Первой лиги "Агробизнес решил попрощаться с форвардом Игорем Сикорским после того, как тот провел отдых в России.

"Досадно, но сегодня футбол - это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжело раненных и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь.

В это время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжело раненных бойцов, еще двое погибли.

ФК "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба.

Футбольный клуб "Агробизнес" в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским", - сообщает официальный сайт клуба

Автор: Соцсети
 

Автор: Соцсети
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик назвал формулу мира для Украины

После первой части сезона в Первой лиге "Агробизнес" занимает 4-е место в турнирной таблице.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский клуб расторг контракт с игроком, который хвастался поездкой в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Украинцев стало больше на 2,5 млн

"Сухой закон – лучшее, что может быть" – итальянский мафиози

Самое читаемое
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском 3 Просмотров: 20160
Доллар не удержался на новой отметке
Доллар не удержался на новой отметке Просмотров: 15309
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 11124
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
Роскошь зашкаливает: 20 идей для ванной комнаты
20
 Просмотров: 9252
Известно, кого расстреляли в Харькове
Известно, кого расстреляли в Харькове
4
 Просмотров: 7993
Спорт
"Милан" покупает звезду "Динамо" за 20 млн евро
"Милан" покупает звезду "Динамо" за 20 млн евро Просмотров: 207
Украинский тренер возглавит сборную Азербайджана
Украинский тренер возглавит сборную Азербайджана Просмотров: 306
Коломойский рассказал, почему исчез "Днепр"
Коломойский рассказал, почему исчез "Днепр" Просмотров: 972
Украинский футбольный чиновник посетил российскую вечеринку на фешенебельном курорте во Франции
Украинский футбольный чиновник посетил российскую вечеринку на фешенебельном курорте во Франции Просмотров: 351
Усик назвал формулу мира для Украины
Усик назвал формулу мира для Украины
 3 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
5
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
3
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
3
Грудь – €5 тыс, губы – 300: жена футболиста подсчитала, сколько стоит девичий тюнинг
3
Сеть магазинов одежды отказалась обслуживать на украинском
3
Усик назвал формулу мира для Украины
Голосов: 1752
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua