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четверг, 08 августа 2019 11:00

Украинский клуб подписал игрока "Порту"

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Украинский клуб подписал игрока &quot;Порту&quot;
Луизао - игрок "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании контракта с игроком известного европейского клуба.

"Ворскла" на официальном сайте объявила о подписании полузащитника "Порту" Луизао.

Полтавчане пытаются усилиться после неудачного старта в Чемпионате Украины.

21-летний бразилец присоединился к представителю УПЛ на правах аренды, срок которой не сообщается.

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Луизао воспитывался в академии "Сан-Паулу", а в 2017-м он перешел в "Порту" за 3 млн евро. За первую команду "драконов" он провел 1 матч, в основном выступая за "Порту" Б во втором дивизионе Португалии. Его статистика - 65 матчей, 3 гола и 9 ассистов. Текущая цена Луизао за Transfermarkt - 1,5 млн евро.

https://football24.ua
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