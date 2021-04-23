Украинский клуб оштрафовали за расистский скандал

Шахаб Захеди играет в УПЛ второй сезон. Фото: ФК "Олимпик".

КДК Украинской ассоциации футбола наказал черниговскую "Десну" за расистский скандал.

В матче 14-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Десной" тренер вратарей гостей обозвал форвард луганчан Шахаба Захеди.

"Приняли решение. Был долгий процесс расследования этого дела. Комитет этики занимался этим. Он идентифицировал, что это было со стороны скамейки запасных футбольного клуба "Десна". Затем был вопрос определения конкретного лица, кто бы это мог быть. Они пришли к выводу после ряда наложений звука и видео, это был тренер вратарей "Десны" Юрий Овчаров.

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К сожалению, комплексную экспертизу МВД не удалось сделать, потому что очень краткая запись - это три секунды этой фразы расистского характера. Но при этом в мотивировочной части заключения эксперт МВД говорит, что есть признаки сходства голоса Овчарова с тем, что на записи.

Это только дало комфортную уверенность членов КДК, что это все же представители "Десны", а именно Овчаров. Поэтому приняли решение наказать футбольный клуб "Десна" и Овчарова. Учитывая то, что тренер ни разу не привлекался к ответственности за ненадлежащее поведение, было принято решение о его отстранении на 5 матчей. А наложения финансового штрафа на футбольный клуб Десна в размере 150 тысяч гривен ", - отметил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в комментарии "Профутбол Digital".

Матч между "Зарей" и "Десной" в начале второго круга завершился победой хозяев -2:1. В текущем сезоне "Заря" занимает третье место в УПЛ. Кроме того, команда Виктора Скрипника вышла в финал Кубка Украины, где сыграет с "Динамо". "Десна" занимает пятое место отставая от "Зари" на два очка.