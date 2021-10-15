Украинский клуб готовит трансфер Лунина

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист" заинтересован в услагах вратаря сборной Украины и мадридского "Реала" 22-летнего Андрея Лунина.

Летом 2022 года "Металлист" попытается оформить переход вратаря за €4 млн, сообщает footballgazeta.com.

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Лунин еще не определился, стоит ли ему возвращаться в чемпионат Украины. В услугах вратаря заинтересованы ряд испанских команд.

В "Реале" украинец имеет статус дублера основного вратаря Тибо Курта. За три года Лунин сыграл только один матч за "сливочных".

Андрей Лунин является воспитанником "Металлиста" и "Днепра". Один сезон провел в "Заре". С 2018 года выступает за "Реал". В сезонах 2018/20 выступал в аренде.

В текущем сезоне "Реал" лидирует в чемпионате Испании. Команда Анчелотти по дополнительным показателям опережает "Атлетико" и "Реал Сосьедад". Свой следующий матч "сливочные" проведет 17 октября против "Атлетика" Бильбао.