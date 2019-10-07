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понедельник, 07 октября 2019 15:07

Украинский каратистка выиграла турнир в Москве

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Украинский каратистка выиграла турнир в Москве
В честь Анжелики Терлюги в Москве звучал гимн Украины. Фото: инстаграм.

Лидер сборной Украины по каратэ Анжелика Терлюга выиграла золото на турнире в Москве в рамках 6 этапа Премьерлигы WKF. 27-летней украинке не было равных в весовой категории до 55 кг.

Об этом пишет "Обозреватель".

Терлюга последовательно победила представительниц Швеции, Швейцарии, Японии и Ирана. В финале Анжелика разгромила японку Сару Ямадо и завоевала золотую награду.

Это пятый триумф одесситки на турнирах Премьер- лиги этого года. Терлюга досрочно, за тур до окончания сезона, гарантировала себе завоевание титула Grand Winner в 2019 году.

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Анжелика Терлюга - украинский каратистка. Активен в весовой категории до 55 кг. Двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов Европы, победитель премьер-лиги женского кумитэ 2017 года. В 2018 году Терлюга возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

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