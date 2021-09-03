Украинский гребец завоевал "серебро" на Паралимпиаде

Николай Синюк одержал первую медаль на Паралимпиаде. Фото: Сanoeicf.com

Украинский гребец 33-летний Николай Синюк одержал серебряную награду на Параолимпиаде.

На соревнованиях в Токио украинец пришел вторым к финишу в спринте по гребле на байдарках и каноэ.

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Синюк уступил победителю лишь 1.077 с. Параолимпийским чемпионом стал австралиец Кертис Макграт. "Бронзу" завоевал итальянец Федерико Манкарелла.

Для Синюка это не только первая медаль в Токио, но и в карьере.

24 августа во столицы Японии Токио открылись XVI летние Параолимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября. В Паралимпийских играх бороться за 539 медалей из 22 видов спорта. Участвуют рекордные 4403 спортсмены из 161 страны. Среди них 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Медальный зачет на Параолимпиаде-2020 возглавляет Китай, на втором месте находится Великобритания, а третью позицию занимают россияне.