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вторник, 23 марта 2021 10:18

Украинский форвард будет играть за сборную Германии

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Украинский форвард будет играть за сборную Германии
Эрик Шукранов уже тренируется с первой командой "Нюрнберга". Фото: ФК "Нюрнберг"

Форвард немецкого "Нюрнберга" и юношеских сборных Украины 19-летний Эрик Шуранов решил получить немецкое гражданство.

Футболист будет выступать за молодежную сборную Германии вместо Украины, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live".

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"Шуранов вместе с отцом приняли решение получать немецкое футбольное гражданство. У него, наверное, есть приглашение от молодежной сборной Германии.

Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией", - сказал журналист.

Эрик Шуранов родился в Германии в семье эмигрантов из Украины. Выступал за юношеские сборные Украины. Осенью 2020 года получил вызов в "молодежку" Руслана Ротаня, но так и не сыграл за нее.

В Германии футболист выступает во 2-й Бундеслиге за середняка "Нюрнберг". В текущем сезоне Шуранов начал играть за взрослую команду, за которую успел забить 1 гол.

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