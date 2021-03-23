Украинский форвард будет играть за сборную Германии

Форвард немецкого "Нюрнберга" и юношеских сборных Украины 19-летний Эрик Шуранов решил получить немецкое гражданство.
Футболист будет выступать за молодежную сборную Германии вместо Украины, рассказал журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live".
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"Шуранов вместе с отцом приняли решение получать немецкое футбольное гражданство. У него, наверное, есть приглашение от молодежной сборной Германии.
Шуранов выступал за юношеские сборные Украины, но было решено, что дальнейшую свою судьбу они связывают с Германией", - сказал журналист.
Эрик Шуранов родился в Германии в семье эмигрантов из Украины. Выступал за юношеские сборные Украины. Осенью 2020 года получил вызов в "молодежку" Руслана Ротаня, но так и не сыграл за нее.
В Германии футболист выступает во 2-й Бундеслиге за середняка "Нюрнберг". В текущем сезоне Шуранов начал играть за взрослую команду, за которую успел забить 1 гол.
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