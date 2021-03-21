19-летний украинец забил победный мяч за "Нюрнберг"

Эрик Шуранов может выбрать сборную Германии. Фото: Bild

Украинский нападающий Эрик Шуранов впервые в карьере вышел в стартовом составе первой команды "Нюрнберга".

19-летний Шуранов вышел в старте в матче 26-го тура второй Бундеслиги против "Гройтер Фюрта". На 76-й минуте украинец забил гол, после чего был заменен. Это первый мяч Эрика за основу "Нюрнберга". Сообщает "Спортарена".

Гол Шуранова мог стать победным, но "Нюрнберг" пропустил на 93-й минуте (2:2). После 26 туров баварцы занимают 14-е место в чемпионате.

В нынешнем сезоне Шуранов провел шесть матчей за первую команду "Нюрнберга".

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Шуранов родился в Германии, но имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. В прошлом году Эрика вызывали в молодежную сборную U-21.